Riprendono gli incontri serali con Lievito Madre

Sarzana - Val di Magra - Prende il via giovedì 4 aprile la serie di incontri serali promossi dall'associazione Lievito Madre presso la sede di via Borghetto 1 a Castelnuovo Magra. Nel primo appuntamento l'Architetto Giuliano Bosco parlerà del "Liberty" e delle condizioni sociali, artistiche ed economiche che hanno portato a quel fenomeno che ha dominato la scena del mondo occidentale tra gli anni Ottanta dell'Ottocento e la Prima guerra mondiale, attraverso una ricca presentazione multimediale. Sarà anche l'occasione per i soci per rinnovare l'iscrizione o per i nuovi di sostenere l'associazione.