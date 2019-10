Riprende il corso del circolo fotografico sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Martedì, 15 ottobre, alle ore 21,00, presso la sede del Circolo Fotografico Sarzanese, a Sarzana, via dei Molini n.150/A (accanto alle scuole elementari della Bradia) avrà inizio il 48° corso di fotografia digitale. Il corso è tenuto da Soci esperti che guideranno con competenza chi desidera avvicinarsi a questa meravigliosa arte e la fine delle lezioni non interromperà il percorso iniziato in quanto, durante gli incontri settimanali del Circolo, i partecipanti potranno intervenire e porre quesiti, mostrare gli scatti e ricevere un giudizio costruttivo, oltre che ad esser parte integrante del gruppo. E’ previsto un numero massimo di venti allievi, così che, nel corso delle uscite didattiche, i tutor possano intervenire e correggere eventuali errori e dar consigli in maniera individuale.

Si ricorda che, per partecipare ad uno dei corsi che il Circolo Fotografico Sarzanese, è necessario esser soci, tutti i dettagli sul sito del Circolo Fotografico (www.circolofotograficosarzanese.it). Nell’arco dell’anno, il Circolo organizza uscite didattiche ma invita anche esponenti illustri per presentare i loro lavori ed organizza workshop. A questo proposito, si vuol informare chi desidera specializzarsi in fotografia paesaggistica o chi solo interessato alla bella fotografia, che è stato organizzato un incontro con il fotografo pluripremiato Misha Cattabiani. Mercoledì 23 ottobre, alle ore 21,00, presso la Sala della Repubblica (Pubblica Assistenza Sarzana), ci mostrerà i suoi scatti in una serata aperta a tutti e ci esporrà “La rappresentazione del paesaggio”, due passi nell'arte dagli egizi alla fotografia contemporanea. Misha Cattabiani inizia il suo percorso artistico diplomandosi maestro d’arte in scenografia, lavorando per una compagnia teatrale ma poi passa alla fotografia ed inizia a collaborare come assistente con alcuni fotografi di Parma e provincia. Tiene workshop, pubblica libri fotografici, collabora con la rivista “L’Orsaro”, realizza calendari, sempre esaltando la natura dell’Appennino Tosco-Emiliano e, per dar continuità alla serata, in data 26 ottobre, sarà organizzato un workshop (con disponibilità numerica dei partecipanti) con meta proprio l’Appennino che lui conosce bene.

L’uscita sarà di certo di grande interesse ed utilità in quanto, vedendo all’opera un maestro, si potranno cogliere gli accorgimenti che adopera e le tecniche utilizzate.

Per ulteriori informazioni cell. Tiziano: 320.0243907 – Alberto: 349.1661881 Carlo: 338.7723237 – Gianni: 338.8440288.