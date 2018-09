Riprende il corso del circolo fotografico sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Il "Circolo Fotografico Sarzanese", in collaborazione con "l'Accademia d'Arte Fotografica Europea" informa che sono aperte le iscrizioni al 46° Corso di fotografia digitale. Il corso è tenuto da Soci esperti del Circolo Fotografico Sarzanese con l’intento di guidare nei primi passi chi si avvicina a questa meravigliosa Arte illustrando i meccanismi, le regole e gli accorgimenti che stanno alla base della fotografia.



In particolare:

Uso della fotocamera e degli accessori, teoria e pratica di ripresa, le impostazioni adatte a diverse situazioni ambientali, come operare nei confronti di diversi contesti e soggetti, dalla fotografia sportiva, a quella notturna, ai concerti rock, agli spettacoli pirotecnici e molto altro. Il Corso inizierà lunedì 15 ottobre 2018 ore 21,00 presso la sede del “Circolo Fotografico Sarzanese” a Sarzana in via dei Molini n.150/A (Centro Sociale Arci Bradia accanto alle Scuole Elementari) e proseguirà per 10 lezioni, sei di teoria, e pratica e quattro uscite guidate da insegnanti. Per garantire il miglior apprendimento possibile e’ previsto un numero massimo di 25 partecipanti. Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì in sede con orario 21,00 - 23.00: al termine i Docenti e gli Assistenti saranno a disposizione per eventuali chiarimenti e spiegazioni.Perché il corso al Circolo Fotografico Sarzanese piuttosto che altrove? Innanzitutto perché il Circolo Fotografico Sarzanese non si prefigge alcuno scopo commerciale bensì esclusivamente didattico, ma soprattutto perché il corso non termina con le lezioni ma continua con la disponibilità di vari eccellenti fotografi durante tutto l’anno d’iscrizione al Circolo stesso, che saranno a disposizione tutto l’anno per completare quanto appreso. Inoltre si potrà usufruire di tutte le numerosissime iniziative sociali aventi come scopo unico la crescita qualitativa ed espressiva di chi abbia come noi una forte passione per questa arte; insomma, il corso non è che l'inizio.



Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi:



www.circolofotograficosarzanese.it – www.sarzanafotografia.it



Tiziano 3200243907 – Carlo 3387723237 – Gianni 3388440288