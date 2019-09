Riparte il corso di disegno e pittura con Piero Colombani

Sarzana - Val di Magra - Riprendono il 7 ottobre i corsi della scuola-laboratorio di pittura, disegno, calligrafia antica e gotica e miniatura dell'artista Piero Colombani. Le iscrizioni resteranno aperte per tutto l'anno in quanto ogni allievo sarà seguito individualmente e le lezioni si terranno presso lo studio del pittore in località Paghezzana



Attivo ormai da ventitré anni, il laboratorio rappresenta un momento formazione di eccellenza legato al mondo dell’Arte alle quale accedono spesso anche persone fuori provincia e regione.

Ogni allievo è seguito individualmente nel rispetto del proprio livello di preparazione e approccio alla materia insegnata. Una importante opportunità per la crescita culturale di un territorio soprattutto se esso è ubicato fuori dai grandi circuiti urbani, dove si possono trovare maggiori occasioni di crescita culturale. Il Laboratorio, in tanti anni, ha dato e dà una concreta opportunità di formazione artistica alle persone interessate ad apprendere le tecniche fondamentali dell'Arte figurativa, applicabili, se richieste poi anche nel mondo del lavoro di ogni singolo individuo.



