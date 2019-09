Riparte il corso del Lavoratorio "Tagliati per il teatro"

Sarzana - Val di Magra - Per il quarto anno consecutivo il Lavoratorio Artistico di Sarzana propone il suo laboratorio teatrale dedicato ai ragazzi che si concluderà poi in primavera con lo spettacolo conclusivo. A condurre i giovani attori nella creazione collettiva di testi originali, che nasceranno in funzione delle competenze dei partecipanti, saranno Simone Ricciardi e Midori Watanabe, protagonisti di lungo corso sia nel teatro che nella danza. Il corso, che si terrà nella sede del Lavoratorio in via dei Giardini, prenderà il via mercoledì 2 ottobre alle 16.30 con il primo incontro gratuito e proseguirà poi una volta alla settimana.



Per informazioni: associazione.rasoterra@gmail.com / tel. 338 3885011

(foto di Irene Malfanti)