Riparte il Cineforum dell'Italia, una sala di comunità nel cuore di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - “Personae: se la vita diventa ossessione” è il titolo della rassegna di Cineforum del Cinema Italia di Sarzana che prenderà il via 15 novembre con “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi e proseguirà fino al 28 febbraio con altri dodici appuntamenti, tre dei quali in lingua originale (francese) sottotitolati.

“Dal 1962 quella dei Cineforum è una sala di comunità - spiega Carla Ridella – con un programma basato sulla qualità. Non vogliamo essere noiosi né troppo intellettuali ma ci piace scegliere pellicole che restano dentro e che non sono di esclusivo intrattenimento. Negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione di alcuni giovani, abbiamo puntato anche su pellicole un po' più sofisticate e da questa edizione anche con titoli in lingua originale. Per quanto riguarda il titolo della rassegna – aggiunge – si rifà anche ai temi della famiglia disfunzionale e dei progetti che non vanno a buon fine che ricorrono nell'attualità e in molti film”.



Oltre a Ridella nel programma hanno portato passione e suggerimenti anche Egidio Banti, Paolo Rissicini, Matteo Salvetti e Marco Lorenzo Baurzzo. “Siamo un gruppo di volontari – sottolinea quest'ultimo – che ha lavorato al calendario e partecipa alla vita del cineforum e dell'Italia. Si tratta di presidi di una cultura libera, plurale e aperta anche ai più giovani. Una risorsa per tutta la città che mescola novità e classici per dare a tutti la possibilità di usufruire di un programma variegato, impreziosito quest'anno dalla collaborazione con “Alliance Française” con due classici come “Jules et Jim”, “Bandè à part” e “D'après une historie varaie”. A questi si aggiungono altri titoli italiani come quello di apertura o “La mafia non è più quella di una volta” ma anche film come “Burning”. L'abbonamento – conclude Baruzzo – sarà per tutte le tredici proiezioni e darà diritto anche alle tre della rassegna “Fedi in gioco” oltre allo sconto per tutto l'anno nella normale programmazione”.

I film inizieranno alle 21.15 e saranno preceduti da un'introduzione e seguiti da dibattito.