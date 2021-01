Rievocazioni e mostre, Sarzana vuole celebrare Napoleone

Sarzana - Val di Magra - Non solo settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, ma anche duecento dalla dipartita di Napoleone Bonaparte: certo non un anno qualsiasi, il 2021, per quanto riguarda i secoli netti da illustri dipartite. Sarzana ha saldi legami con entrambe le figure: non sono mancate né mancheranno iniziative dedicate al Sommo Poeta, ed è di questi giorni l'ok al protocollo d'intesa per la creazione del sistema turistico 'Le vie di Dante tra Liguria e Toscana', che intende elaborare un'offerta transregionale nel segno dell'autore della Commedia. Ma c'è altresì l'intenzione di ricordare a dovere il piccolo imperatore corso figlio della Rivoluzione. In particolare, come stabilito in una recente delibera della giunta Ponzanelli, l'amministrazione vuole promuovere, compatibilmente con la normativa anti-Covid – nelle forme che avrà - la realizzazione di una serie di iniziative legate al Bonaparte, in particolare a maggio, mese in cui l'imperatore si spense sull'isola di Sant'Elena. Se in tale mese dovessero essere ancora in vigore restrizioni tali da impedire la realizzazione di iniziative in presenza, Palazzo civico darà corso quantomeno all'organizzazione di una giornata di studi napoleonici in online. Se invece la normativa lo consentirà, si procederà all'organizzazione di eventi con presenza di pubblico quali, “a mero titolo esemplificativo, l'esposizione di cimeli napoleonici e/o iniziative di rievocazione storica in costume e/o letture animate di testi letterari e/o storici”, si legge in delibera. L'amministrazione prevede poi ulteriori iniziative a settembre. Prossimamente saranno ulteriormente dettagliati i lineamenti delle iniziative e della loro organizzazione.