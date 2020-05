Ricci replica a Ponzanelli: "A corto di idee, mai detto di voler spostare il Festival da Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Siamo alle solite, quando si è a corto di idee si applica la distorsione del pensiero altrui, allo stesso modo, se non si è in grado di ben comprenderlo. Così fa la sindaca di Sarzana, quando dice che il Partito Democratico vuole spostare il Festival della Mente da Sarzana, mai e poi mai detto e scritto ciò. Si è detto allargare e replicare in altri Comuni, collegando il tutto alla necessità di far venire da noi il maggior numero di persone, alla luce dei limiti posti dalla pandemia. Allargare, replicare sono verbi espansivi, spostare mai usato. Se la Sindaca vuole posso spiegarle in pubblico i concetti espressi, così non si equivoca".