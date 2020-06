Riapre la bigliettera degli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - Il Teatro degli Impavidi riapre la biglietteria al fine di consentire il ritiro dei Voucher per gli spettatori in possesso di biglietti o abbonamenti di spettacoli annullati a causa dell’emergenza Covid, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, Art. 88.

Gli spettatori potranno godere di un voucher valido fino a 18 mesi, da poter utilizzare per gli spettacoli della prossima stagione teatrale - che ripartirà in autunno - o per gli eventi organizzati da Ass. Cult Gli Scarti su tutto il territorio provinciale.

Per l’emissione del voucher è necessario riconsegnare alla biglietteria il biglietto o l’abbonamento da convertire.

Gli Orari di apertura:

Giovedì 25 giugno ore 9.30 -13.00 e 14:00 - 17:00

Sabato 27 giugno ore 9.30 - 13.00

Martedì 30 giugno ore 9.30 - 13.00

Giovedì 2 luglio ore 9.30 - 13.00 e 14:00 - 17:00

Giovedì 9 luglio ore 9.30 - 13.00 e 14:00 - 17:00

Sabato 11 luglio ore 9.30 - 13.00



Per info: 346 402 6006 teatroimpavidisarzana@associazionescarti.it

Per gli spettatori che hanno sostenuto il Teatro nel periodo di emergenza, attraverso la campagna #iorinuncioalrimborso, l’Associazione Gli Scarti (gestore del Teatro degli Impavidi) in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta organizzato un evento speciale di ringraziamento che si terrà quest’estate in data da definirsi.