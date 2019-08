Repetita Iuvant in concerto al Psychedelic Garden Party

Sarzana - Val di Magra - Al Psychedelic Garden Party di Santo Stefano Magra una lunga domenica in musica. A partire dalle 12.30 cibo, musica e relax con carne alla griglia e birre. Sul palco, i Repetita Iuvant, trio composto da Cristoforo Da Costa alla chitarra, Daniele Isetta alla chiarra e Andrea Testa alla batteria. Nati nel 2007, per quattro anni i Repetita iuvant si presentano al pubblico con chitarra, basso e batteria. Dopo una lunga pausa si assiste al ritorno sulle scene nel 2017, con la line up attuale, che continua a muoversi tra post rock strumentale e ambient, traendo ispirazione da gruppi come di Blonde Redhead, Mogwai e Sonic Youth. Con loro il nome di uno special guest d'eccezione che rimarrà "nascosto" fino all'ultimo. L'evento si terrà in località Canal del Ri. Info e prenotazioni al 331.947.1843.