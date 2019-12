Raffaello celebrato, raccontato e 'zoomato' al Loggiato

Sarzana - Val di Magra - “Raffaello, cinquecento anni di bellezza”: questo il titolo della serata proposta dal Caffè Letterario Ligustico, l associazione culturale che, con il patrocinio del comune di Sarzana, anticipando le numerose e importanti celebrazioni mondiali che si terranno per i cinquecento anni dalla scomparsa dell’Urbinate, ha voluto rendere omaggio al pittore che ha fatto della bellezza intesa come classica perfezione la “cifra” della sua arte. A presentarne l'opera col metodo di proiezione “explorer navigation” sarà il prof. Roberto Filippetti , studioso d’arte e letteratura, già insegnante di Iconografia e Iconologia presso l’Universita’ Europea di Roma, il quale si avvale di questa tecnica di zoom, perfezionata in esclusiva per lui, che permetterà di “entrare” in numerosi capolavori , dalle tante Madonne alla stanza della Segnatura, fino alla trasfigurazione Vaticana, ultimo capolavoro di Raffaello. Entrare nei dettagli, coglierne la calibratissima densità simbolica, riposare negli ammalianti sfondi paesaggistici, sarà una avventura culturale e un degno inizio del 2020.



L’ evento si terrà al Loggiato Gemmi a Sarzana il 2 gennaio 2020 con inizio apericena alle 19.30 e a seguire la conferenza, eseguirà intervalli musicali al violino Ignazio Alayza mentre la prof.ssa Paola Montarese farà un breve excursus sul pittore Domenico Fiasella detto “il Sarzana" che ebbe modo di studiare Raffaello nel suo periodo romano.



Indispensabile la prenotazione (3491959809)