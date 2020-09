Radio Rogna ospite del "Festival delle radio indipendenti"

Sarzana - Val di Magra - Fine settimana in trasferta per il gruppo di “Radio Rogna”, l'emittente sarzanese che ha sta partecipando al Festival delle radio indipendenti in corso a Perugia. Da qualche tempo infatti la radio di via dei Giardini ha aderito a “Gemini network”, progetto che coinvolge diverse radio indipendenti italiane formando una piattaforma web nel quale si inseriscono i contenuti provenienti da diverse aree geografiche. Un'esperienza condensata in questi tre giorni di festival in Umbria dove Simone Ricciardi, Walter Ubaldi e il resto del gruppo hanno portato non solo il loro bagaglio fatto di quattro anni di dirette sul territorio, ma anche alcuni dei suoi programma principali come “In aria”, laboratorio per la disabilità e il disagio mentale e il laboratorio per adolescenti “Ritmazione”. Il festival ha visto anche l'intervento di una voce storica della radio italiana come Riccardo Cucchi.