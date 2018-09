Radio Rogna lancia il secondo laboratorio radiofonico

Sarzana - Val di Magra - Sarà presentato al pubblico martedì 2 ottobre alle ore 21.00 e prenderà il via la settimana successiva il secondo laboratorio radiofonico “In Aria” pensato e organizzato da Radio Rogna e Lavoratorio Artistico di Sarzana. All'interno della casa di cultura di via dei Giardini sarà dunque nuovamente allestito “un campo di allenamento dove provare e farsi ascoltare” con le lezioni che proseguiranno fino al 25 giugno 2019.



Il corso/laboratorio si propone - oltre a fornire le nozioni base in ambito burocratico e legislativo legate alle web radio - di esplorare gli aspetti tecnici, pratici e artistici necessari per la creazione di un programma radiofonico e/o di una vera e propria web radio in maniera indipendente ed autoprodotta.

I materiali necessari allo svolgimento delle attività (mixer, microfoni, computer, software…) saranno messi a disposizione dall'emittente web “Radio Rogna” e non sarà necessario portare nulla, se non un quaderno e una penna. Oltre alle ore di corso, il Lavoratorio artistico mette a disposizione lo spazio e la tecnica (un giorno alla settimana, il sabato dalle 10.00 alle 14.00 a chi abbia la necessità e la voglia di provare i propri progetti radiofonici.

A fine corso, oltre a saper utilizzare gli “attrezzi del mestiere”, ognuno dovrà, singolarmente o in piccoli gruppi, presentare e gestire una trasmissione radiofonica in maniera indipendente. Oltre a questo, negli ultimi mesi del corso, tutto il gruppo dovrà affrontare una diretta settimanale che andrà in onda nel palinsesto ufficiale di Radio Rogna.



Il corso si svolgerà tutti i martedì sera dalle 20.30 alle 23.00, presso il Lavoratorio artistico di via dei Giardini 20 a Sarzana. Gli spazi e la tecnica del Lavoratorio artistico saranno inoltre a disposizione – il sabato dalle 10.00 alle 14.00 previa richiesta anticipata – di tutti i partecipanti che vorranno provare e/o approfondire i loro progetti radiofonici.



Il corso ha un costo di iscrizione di € 30 (comprensivo di assicurazione). La retta mensile è di € 60 (da versare in tranche bimestrali di € 120 ciascuna).



Per informazioni:

info@radiorogna.it

www.radiorogna.it

www.lavoratorioartistico.it

facebook@lavoratorioartisticosarzana.it

tel 328 4204023 / 338 3885011