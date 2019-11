Radio Rogna amplia il suo palinsesto e ospita il violoncellista Giovanni Ricciardi

Sarzana - Val di Magra - Continua a crescere il palinsesto di Radio Rogna, unica emittente della provincia che da Sarzana continua a trasmettere via Web contando ormai sedici trasmissioni settimanali la maggior parte delle quali in diretta.

Lunedì sera ha infatti debuttato “Non una rogna di meno” realizzata con il collettivo “Non una di meno La Spezia”, mentre giovedì inizierà un nuovo ciclo con “Che trio” in collaborazione con Isforcoop La Spezia, che vedrà protagonisti ai microfoni Nicolò, Riccardo e Marcin.

Sempre domani nello studio di via dei Giardini sarà invece ospite d'eccezione Giovanni Ricciardi, violoncellista di fama internazionale che parteciperà a “Senza Filtro” (condotta da Alessandro Zannoni dalle 12.45) e nel pomeriggio (16.00) interverrà ad “Adiritura” condotta dai ragazzi del laboratorio Con Me.



Vincitore di numerosi competizioni internazionali, fra cui Premio Internazionale Rovere d’Oro, Concorso Internazionale di Stresa, Giovanni Ricciardi è attivo in Italia e all’estero, con l’Orchestra da Camera Fiorentina, Filarmonica de Gran Canaria (Spagna), Orchestra Sinfonica nazionale di La Paz (Bolivia) e con diverse orchestre del Brasile, Rasa Chamber Orchestra (Iran).

Ha suonato come solista in festival quali: Tchaikowsky festival, Berlin Festspiele (Berlino), Festival Internazionale di Volgograd (Russia) Festival IBM (Brasile) Festival du Théatre du Rond- Point (Parigi) Festival d’ Avignon, Holland Festival (Amsterdam), Florence Chamber and Soloist festival (Firenze), Festival di Cervo, Festival internazionale Isola di Capraia, JCE Festival, Lugano Festival e tiene masterclass in tutto il mondo.

E’ Presidente di Italian Cello Consort, gruppo del quale è direttore artistico e musicale – che riunisce circa 600 violoncellisti italiani e provenienti dal nord europa – e con il quale ha realizzato gli eventi di Capodanno 2016 per la città di Genova – 101 Violoncelli per Genova, con oltre 8000 persone di pubblico e 8 concerti riscuotendo ampio consenso di pubblico e critica. Con la stessa compagine ha realizzato il centenario della nascita di Antonio Janigro a Zagabria Croazia mentre nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Antonio Janigro nel 2018 è stato invitato a tenere masterclasses per l’ Università di Musica di Zagabria e presso il Conservatorio di Musica G.B.Martini di Bologna

Dal 2015 e’ artista rappresentato dalla New York Classical Music Society di New York. Per il periodo 2017/2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore Artistico di Entroterre Festival con annessi i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento di Bertinoro.

E’ direttore artistico dell’ Accademia Italiana D’ Archi “ Antonio Janigro “ che ha sede ha Genova/Italia e del cui comitato di studi fanno parte Damir Janigro, Michael Flaksman, Antonio Meneses, Gustavo Tavares, Sandro Laffranchini, Giuseppe Ettorre, fra gli altri.

E’ membro della giuria RAI Radio Televisione Italiana per l’ Orchestra dei Giovani della Comunità Europea ( EUYO) fondata da Claudio Abbado e per la New York Music Classic Society.

Suona un bellissimo violoncello costruito da Pio Montanari e Mauro Lunati liutai in Genova.