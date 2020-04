Radio Rai 3 dedica uno speciale ad "Archivi della Resistenza"

Sarzana - Val di Magra - La trasmissione "Tre soldi" di Radio Rai 3 si occuperà del progetto degli Archivi della Resistenza, con cinque puntate in onda dal 20 al 24 aprile. Un radiodocumentario realizzato da Anais Poirot Gorse.

Si parlerà anche del Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, dell'Amaro Partigiano, del nostro festival. E ci saranno tante testimonianze di partigiani e partigiani, provenienti dalle nostre ricerche sul campo.

Da oggi e fino al 24 aprile alle ore 19.50 andrà in onda "Fino al cuore della rivolta. Gli archivi della Resistenza sulla Linea Gotica Occidentale", radiodocumentario di di Anais Poirot Gorse.



Il collettivo Archivi della Resistenza dal 2004 si occupa di storia orale delle classi non egemoni e, soprattutto, di raccogliere testimonianze audiovisive degli ultimi e delle ultime protagonisti/e della Resistenza contro il nazifascismo sulla Linea Gotica Occidentale. Il collettivo dal 2012 gestisce il Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo e promuove la memoria della Resistenza e dell'antifascismo attraverso eventi culturali, pubblicazioni, mostre, e l'organizzazione del festival della Resistenza “Fino al cuore della Rivolta”, giunto alla XVI edizione, che quest’anno si terrà - nonostante l'emergenza - e si svolgerà on line sui canali social.

Simona Mussini e Alessio Giannanti, tra i fondatori del collettivo Archivi della Resistenza saranno le voci narranti che ci faranno viaggiare nelle le storie di resistenza dell’antifascismo sulla linea Gotica Occidentale (al confine tra Liguria e Toscana). Grazie ai materiali audiovisivi raccolti dal collettivo in anni di ricerca sul campo, avremo accesso alle memorie della resistenza di un territorio.