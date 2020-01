Quelle preghiere di pietra censite dal Cai sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Piccole e maneggevoli formelle marmoree a soggetto sacro, eseguite su commissione. Questo sono le maestà, uno dei tratti culturali che caratterizzano la Lunigiana storica. Un elemento che il Cai di Sarzana ha deciso di indagare a fondo, dando il via a un appassionato censimento avviato nll'estate 2018 e destinato a protrarsi per un altro anno almeno. Il progetto, in particolare, è nato per iniziativa dei soci Luciano Callegari, Luciana Corsi, Nello Lombardi e ha trovato l'approvazione del consiglio dell'associazione sarzanese, presieduta da Michele Sarcinelli. Lo scopo è far conoscere e valorizzare il patrimonio rappresentato dalle maestà disseminate nel territorio della Lunigiana storica, un patrimonio “presente sin dalla metà del Cinquecento e che utilizza un materiale nobile e locale, il marmo apuano. Riveste un grande valore sotto diversi profili: storico, artistico, antropologico, etnografico, religioso”, spiegano dal Cai sarzanese, che al progetto ha dedicato un apposito sito. Un lavoro infaticabile e certosino, svolto tenendo un fruttuoso rapporto con le Soprintendenze di Genova e Lucca, e con la preziosa e costante collaborazione del dott. Piero Donati, già funzionario della Soprintendenza della Liguria.



“Lunigiana storica, terra suddivisa fra Liguria, Toscana ed Emilia estesa dalle Apuane e dall'Appennino fino al litorale, non portava in seno soltanto la materia prima delle maestà, cioè il marmo, ma anche le maestranze in grado di estrarlo, riquadrarlo, semilavorarlo, e infine i lapicidi in grado di scolpirlo – spiegano i promotori del progetto -. Le maestà hanno colonizzato tutta la Lunigiana: sono presenti, poche o tante, in tutti i luoghi di monte e di piano che si abbia ventura di attraversare, anche i più poveri e i più impervi. Ve ne sono alcune di straordinaria bellezza e complessità che dichiarano la mano competente del vero artista ma tutte attestano la mano dell’uomo, la sua capacità espressiva, la sua cultura e la storia del luogo dove sono esposte attraverso i nomi dei committenti, dei Santi o delle Vergini prescelti, delle scritte apposte a margine”.



Finora sono state censite circa 1.700 maestà e si stima che a fine partita si possano raggiungere le 3mila rilevazioni. Poco meno di 1.300 maestà sono state registrate tra le province di Massa Carrara e di Lucca, circa 400 in quella della Spezia, un paio nel Parmense. Ma, se la zona emiliana sarà probabilmente meno battuta, quella apuo-spezzina potrà dare ancora molto. Tra i comuni in cui il censimento può considerarsi concluso figurano Sarzana, Lerici, Santo Stefano, Bolano, Fosdinovo, Aulla, Podenzana. I comuni al momento più 'ricchi' di maestà? Fivizzano (323), Fosdinovo (135), Massa (132), Carrara (122), Stazzema (114), Seravezza (98), Sarzana (70), Aulla (67), Lerici (60), e ancora, guardando solo agli spezzini, Castelnuovo (34), Calice e Arcola (29), Santo Stefano (22), Ameglia (20), Bolano e Luni (17), Vezzano (16), una dozzina per il capoluogo La Spezia, il cui ampio territorio comunale è tra quelli che non sono stanti ancora scandagliati in modo approfondito.



Interessante anche andare a vedere cosa rappresentino le maestà di questo ampio campione, altro aspetto di cui si occupa l'iniziativa del Cai sarzanese. Dominano la Madonna col Bambino (282) e Sant'Antonio da Padova (276), seguono la Madonna del rosario (134), l'Immacolata (100), la Madonna del Carmelo (86), l'Annunciazione (73), la Madonna di Loreto (70), Maria senza particolari attributi (63). Una cinquantina di ricorrenze a testa per i santi Francesco d'Assisi, Giovanni Battista e Antonio Abate, mentre sono una trentina le crocifissioni. Sarà possibile saperne di più su questo aspetto e sull'intero progetto sabato prossimo alle 17.00 alla Casa del Mutilato di Sarzana, in Via Landinelli, in occasione dell'incontro gratuito 'Le preghiere di pietra che segnavano l'andare del pellegrino', promosso dal Cai, con relatori Piero Donati e Luciano Callegari.