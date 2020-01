Quaranta proposte per la "Call for ideas", nominata la commissione

Sarzana - Val di Magra - Sono quaranta, alcune delle quali articolate in più progetti, le proposte arrivate agli uffici comunali entro la data del 30 dicembre, per partecipare alla “Call for ideas” del 2020 tramite la quale il Comune di Sarzana andrà ad arricchire il calendario degli eventi spalmati lungo tutto l'anno. Come già avvenuto nel 2019 infatti la giunta Ponzanelli ha scelto di promuovere un bando pubblico raccogliendo le idee delle associazioni sugli eventi da realizzare. Nella prima edizione erano state selezionate 28 proposte fra le 54 pervenute e nei prossimi giorni inizierà l'analisi di quelle arrivate a Palazzo Roderio alla vigilia di San Silvestro.



A tal proposito l'amministrazione ha anche provveduto a nominare l'apposita commissione per la valutazione ritenendo opportuno “prevedere la presenza di membri con specifiche competenze ed esperienza nell'ambito della programmazione, gestione e comunicazione di eventi. Riscontrata inoltre, al fine di procedere con la massima celerità, l'opportunità di utilizzare risorse interne quali membri esperti della commissione”. Come presidente della stessa è stato quindi scelto il dirigente dell'area 2 Giuliano Caso, mentre gli altri due membri saranno Andrea Cargiolli, funzionario del servizio marketing territoriale e cultura del Comune, e Barbara Rovetti istruttore direttivo dell'ufficio relazioni con il pubblico.