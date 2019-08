Quale futuro per la storia? La giornalista russa Masha Gessen ne parla al Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Al Festival della Mente venerdì 30 agosto alle ore 19 al Teatro degli Impavidi la giornalista e attivista russa Masha Gessen, in dialogo con lo scrittore Wlodek Goldkorn, nell’incontro 'Il futuro è storia' racconterà in modo intimo, sociale e politico la nuova Russia, una nazione che da faro della sinistra internazionale è diventata il modello del pensiero conservatore in America e in Europa.

Lo scrittore e poeta palestinese Mazen Maarouf porta invece al Festival della Mente sabato 31 agosto alle ore 12 al Canale Lunense il racconto-cronaca Barzellette sul futuro, svelando come sia possibile far convivere la ricerca di una normalità domestica con l’orrore della guerra. Assieme a Maarouf in questo incontro lo scrittore Matteo Nucci.