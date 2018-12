Prosegue la raccolta benefica di Ilaria Ferrari per i bambini malnutriti

La studentessa arcolana ha già suberato metà del suo obiettivo: "Grazie a Università Popolare della Spezia, Conservatorio Puccini, e Coordinamento femminile di Arcola".

Sarzana - Val di Magra - Ha già raggiunto metà del suo obiettivo la giovane studentessa arcolana Ilaria Ferrari che sta raccogliendo fondi per sostenere la campagna benefica di “Action Against Hunger” per i bambini malnutriti nel mondo (QUI). Dall'avvio della sfida – che in estate la porterà a Machu Picchu – ha infatti già raccolto 1.547 sterline sulle 2.750 necessarie, frutto anche dell'attenzione di diverse realtà locali. “Ringrazio dal profondo del cuore l'Università Popolare della Spezia e il Conservatorio Statale di Musica Giacomo Puccini – sottolinea - per aver generosamente donato al mio progetto di raccolta fondi in memoria di Anna Maria Carignani. Le somme raccolte saranno devolute a Action Against Hunger, un'associazione che si occupa di progetti per bambini malnutriti in più di quaranta paesi al mondo. In vita, la signora Anna Maria ha sempre avuto il desiderio di poter dare il proprio contributo per migliorare la vita dei bambini bisognosi. Nel ricordarla, spero che il suo desiderio si sia avverato. Colgo l'occasione – conclude Ilaria - per ringraziare anche tutte le persone che hanno fino ad ora donato al progetto, tra cui il le signore del Coordinamento femminile di Arcola del Sindacato Pensionati Italiani, guidato dalla coordinatrice Lucia Bonamini”.