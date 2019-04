Primo maggio con musica e griglia grazie a "Battifuego Rock"

Sarzana - Val di Magra - Palco aperto e griglia libera mercoledì 1 Maggio al circolo Arci di Battifollo di Sarzana dove dalle 12 in poi prenderà il via la manifestazione “Battifuego Rock”. La musica sarà garantita da Harpo e The Duke, Oth, Eil Marcini, Muga Muchu Morphing Theater, White Room e dal dj set di Philipp Ross ma il palco sarà comunque aperto a tutti i musicisti. Per tutto il giorno sarà operativa anche la griglia mentre fave e formaggio saranno offerti dal circolo. Non mancheranno anche esposizioni d'arte e stand di artigianato.