Primo incontro per l'organizzazione del Carnevale sarzanese

Sarzana - Val di Magra - Si avvicina il Carnevale e si rimette in moto la macchina organizzativa del Gruppo Trebbiatori Val di Magra per allestire i prossimi appuntamenti sarzanesi.

“Sei invitato – scrivono - martedì 14 gennaio ore 21 presso il centro sociale di San Lazzaro per organizzarci al meglio e contribuire a creare un Carnevale memorabile. Abbiamo bisogno di persone che abbiano voglia di fare e perché no, magari che sappiano usare attrezzi da lavoro e saldatrici . Ti aspettiamo il 14 sera, non mancare”.