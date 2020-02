Prima serata per il Festival di Sanremo, domani tocca a Gabbani

Sarzana - Val di Magra - Al via questa sera il 70esimo Festival della Canzone Italiana. Sul palco dell'Ariston di Sanremo i primi dodici cantanti "Big" e le nuove proposte. Domani sera sarà la volta di Francesco Gabbani con il suo "Viceversa" e di Zucchero "Sugar" Fornaciari in qualità di ospite.



Durante la serata inaugurale di questa sera del Festival si esibiranno dodici big:

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Le Vibrazioni

Alberto Urso



Le quattro nuove proposte in gara saranno:

Eugenio in via di Gioia

Fadi

Leo Gassman

Tecla Insolia



Domani ,come detto, entrerà in scena anche Francesco Gabbani.



I "Big" della seconda serata:

Giordana Angi

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo



Le altre quattro nuove proposte della seconda serata:

Fasma

Matteo Faustini

Gabriella Martinelli e Lula

Marco Sentieri