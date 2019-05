Prevendite fuoriFestival, Lella Costa verso il soldout

Ancora posti disponibili per gli incontri di Guido Tonelli e Paolo Colombo.

Sarzana - Val di Magra - Quasi esauriti i biglietti per lo spettacolo “Questioni di cuore” di Lella Costa, in scena al Teatro degli Impavidi di Sarzana giovedì 16 maggio, il primo degli appuntamenti di fuoriFestival, il nuovo format proposto dal Festival della Mente – promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, con la direzione di Benedetta Marietti.

Sono ancora disponibili anche i biglietti per il secondo e terzo appuntamento di avvicinamento alla XVI edizione del Festival della Mente, al Teatro degli Impavidi: la conferenza di domenica 26 maggio “Genesi” di Guido Tonelli, fisico al Cern di Ginevra e professore all’Università di Pisa e “American dream: JFK. Il mito, il coraggio, la fine” con Paolo Colombo, professore di Storia delle Istituzioni Politiche e Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano, di mercoledì 29 maggio.



I tre appuntamenti vogliono essere un modo per far vivere il Festival della Mente anche al di fuori delle tradizionali tre giornate. In “Questioni di cuore” la scrittrice e attrice milanese, già ospite del festival nel 2004 e nel 2013, dà voce con comicità e ironia alle tante “lettere del cuore” ricevute da Natalia Aspesi per l’omonima rubrica sul Venerdì di Repubblica. Tra risate e lacrime, tradimenti e perdoni, paure e pregiudizi si compie così un itinerario lungo trent’anni attraverso la vita sentimentale degli italiani e delle italiane per capire come cambiano le storie d’amore e si evolvono i costumi. (€ 12,00)



Già protagonista dell’edizione 2016, Guido Tonelli, che è stato uno dei padri della scoperta del bosone di Higgs, ci parlerà della “Genesi” dell’universo, in un viaggio vertiginoso all’indietro nel tempo, fino al mistero primo delle cose. Ma per costruire una cosmogonia, oltre alla scienza verrà in aiuto anche il mito perché entrambi hanno in fondo la stessa funzione: permettere all’essere umano di trovare il proprio posto nell’universo, capire le nostre radici più profonde e trovarvi spunti con i quali affrontare il futuro. (€ 5,00)



Conclude il ciclo Paolo Colombo, che lavora da diversi anni sul rapporto tra Storia e narrazione e che, per la prima volta a Sarzana, terrà la lezione-spettacolo di history telling “American dream: JFK. Il mito, il coraggio, la fine”. Il racconto, con l’aiuto di immagini, filmati e musica, della vita del presidente John Fitzgerald Kennedy, vera e propria icona della contemporaneità, diventa un’occasione per riflettere sui tratti della cultura a stelle e strisce, che tanto ha contato per le sorti del mondo in cui viviamo. (€ 5,00). Informazioni e prevendite: www.festivaldellamente.it; Teatro degli Impavidi, via Mazzini, Sarzana tel: +39 346 4026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it