Premio letterario Città di Sarzana sarà premiata la dottoressa Ilaria Capua

Sarzana - Val di Magra - L’VIII edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Sarzana si chiuderà domenica 13 dicembre alle 21 on-line sulla pagina FB Poeti solo Poeti Poeti con ospite d’onore la dottoressa Ilaria Capua che riceverà un Premio per il libro "Il dopo". Nel variegato mondo dell’arte e della cultura spesso ci cibiamo di sentimenti altrui, di apprezzamenti verso la narrazione di storie di vita vissuta da altri, che ci somigliano e quasi ci appartengono per similitudine di pensiero. La premiazione si concluderà dopo quattordici serate di premiazione. L’adesione di autori provenienti da tutta Italia e dall’Estero si è incrementata nel corso di questi anni ed ha permesso di realizzare un importante obiettivo: la scoperta

e la conoscenza di scrittori e poeti di valore, che hanno avuto l’opportunità di ampliare la cerchia dei lettori ed anche di emergere. Intendimento dell’associazione è stato negli anni anche far conoscere la Liguria terra dell’arte e della cultura che si dipana tra Levante e Ponente e dove la montagna sembra accarezzare il mare. È un piacere per la Presidente Susanna Musetti accogliere seppur virtualmente nella sua città i vincitori, nella speranza che arrivino tempi più propizi e far rivivere la cultura direttamente in loco. L’associazione non si è mai fermata nemmeno nei periodi di restrizioni, da maggio ha intervistato 150 autori con appuntamenti cadenzali di tre volte a settimana. Ha realizzato 280 sigle e spot che ha promosso la Liguria attraverso le immagini di bellissime fotografie scattate nel territorio Ligure.



Nelle varie edizioni si è parlato sempre di argomenti importanti e si sono coinvolte le scuole ed i ragazzi; il tema di quest’anno "Sulle ali del libero pensiero".



Arte e pensiero, seme di libertà

La grande tradizione del giornalismo italiano*

Giornalismo a scuola, libero e corretto confronto di idee



* L’autore può spaziare dalla storia del giornalismo ai prestigiosi esponenti che lo hanno caratterizzato, dalla ricerca di Verità, pagata anche a caro prezzo dagli inviati nei luoghi “caldi” del mondo, all’affermazione delle donne in questo ambito, dall’importanza dei quotidiani a diffusione regionale alla pluralità dell’informazione, dal ruolo del cronista all’arte della fotografia e della vignetta. I premiati delle sezione a tema di queste serate conclusive saranno:



Premio Premio Speciale alla memoria della giornalista Ilaria Alpi Giovanna Tatò

Premio del Vicepresidente Antonella Polenta

Sezione Opere di arte fotografica, grafica, vignettistica

1° Classificato Osvaldo Crotti, 2° Classificato Massimo Striglia



Sezione Libro di poesia edita o ineditaa tema

1° Classificato Roberto Mosi, 2° Classificato Miserda Reci



Sezione Silloge

1° Classificato Flavio Provini 2° Classificato Stefano Peressini 3° Classificato ex

aequo Luciano Manfredi 3° Classificato ex aequo Patrizia Marzillo



Sezione Racconto 1° Classificato Giuseppe Rudisi 2° Classificato Mariarosa Savoldi



Sezione Saggistica 1° Classificato Fabio Federici



Premio Libro edito 3° Classificata ex aequo Antonella Gramigna 3° Classificato ex aequo Giada Scandola



Grande merito all’Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti e alla sua Presidente, l’artista Susanna Musetti, anima pensante e scopritrice di veri talenti letterari. Si Ringrazia Giuseppe Di Liddo il Vicepresidente per la regia e la collaborazione. Presidente del Premio Susanna Musetti, Presidente di Giuria Marisa, Vigo Vicepresidente Giuseppe Di Liddo, Paolo Annale, Massimo Capirossi, Paolo Lazzini, Valeria Maione, Giorgia Minchella, Laura Paganini, Chiara Paita, Clementina Petillo, Gabriella Picerno, Franco Pulzone, Marco Raiti, Gianluca Rizzo, Clara Russo, Viviana Sgorbini, Fabrizio Staffoni, Susanna Sturlese, Daniela Tresconi, Marta Vincenzi, Elisabetta Violani