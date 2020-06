Premio di Poesia “Cesare Orsini”, c'è il bando

Sarzana - Val di Magra - Scade il prossimo 17 agosto il bando per partecipare alla 36esima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Cesare Orsini" promosso dall’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Magra e dalla Biblioteca Civica “Cesare Arzelà” e che si terrà a Ponzano Superiore il prossimo 20 settembre. Al Premio potranno concorrere poeti italiani e stranieri con un massimo di tre liriche inedite. È prevista inoltre una sezione ragazzi per composizioni poetiche o racconti di singoli o di gruppi, riservata agli studenti di Scuole Elementari, Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori.



I premi della “Sezione Luigi Giannoni”, dedicata ai partecipanti adulti, saranno così suddivisi: al 1° classificato andrà un premio in denaro di 350 euro, al 2° classificato un premio di 250 euro e al 3° classificato un premio del valore di 150 euro. Anche la Sezione ragazzi “Lucia Mazzoni” prevede l’attribuzione di premi per i primi tre classificati, ai quali, oltre a un attestato di partecipazione che andrà a tutti i partecipanti grandi e piccoli, verranno regalati libri di poesia e classici per ragazzi.



I nomi della giuria verranno infine resi noti al momento della premiazione che avverrà alla presenza delle autorità locali il prossimo 20 settembre dalle 18 in Piazza Colonna a Ponzano Superiore, nel corso di una festa popolare che coinvolge ogni anno tutto il borgo in occasione della ricorrenza di Santa Concordia. Per partecipare al Concorso è necessario leggere tutte le informazioni contenute nel Bando scaricabile dal sito del Comune al link: https://bit.ly/37Ws0Nv. Per informazioni: 0187 699041 / 697175