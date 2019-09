Premio Orsini con muri 'parlanti' e sezione bambini

Sarzana - Val di Magra - Domenica 15 settembre appuntamento a Ponzano superiore con la premiazione della 35ma edizione del Premio nazionale di poesia 'Cesare Orsini', intitolato all'illustre esponente locale della poesia maccheronica, vissuto tra Cinquecento e Seicento. La manifestazione prenderà il via alle 17.30 in Piazza Colonna (o nell'oratorio in caso di pioggia). Oltre quaranta i partecipanti al concorso, da tutta Italia, con la novità di una sezione del premio dedicata a bambini e ragazzi. La premiazione sarà preceduta dall'intervento a carattere storico della professoressa Laura Lotti, che parlerà della storia di Ponzano che trova spazio nel suo libro “Lunigiana mediterranea: la storia, i paesi, la tradizione e le famiglie” (Ed. Cinque Terre), acquistabile in loco. Piazza Colonna sarà animata dall'esposizione dei pittori dell'associazione culturale La Fenice, che saranno premiati dalla presidente Paola Cossu, e dal concerto 'La voce in poesia e musica', con il maestro Aliano Frediani al piano, il tenore Maurizio Marchini e la soprano Simona Bertini. La giuria dell'Orsini è composta da Paola Cossu, Carla Cozzani, Maria Milda Ferrari, Marcella Tasso e dalla presidente Donatella Zanello, che introdurrà la premiazione assieme al sindaco Paola Sisti. L'attore Roberto Rolla darà lettura delle poesie vincitrici e dell'Infinito di Giacomo Leopardi a duecento anni dalla stesura.



L'evento di domenica, organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano, dalla Biblioteca comunale, dall'associazione La Felice e dal Comitato folkloristico di Ponzano superiore, sarà contornato dalla mostra "El nostro piccolo sì ma bello e caro Ponzano", che vedrà esposti al centro sociale di Ponzano superiore carte d'archivio e rime del tempo di Cesare Orsini. Inoltre, altra novità dell'edizione 2019 del Premio sarà 'Muri parlanti', con il maestro Luciano Viani che dipingerà sulla facciata della casa originaria di Luigi Giannoni - maestro, poeta, 'scopritore' dell'Orsini - alcuni versi di una poesia di Giannoni stesso. Un'iniziativa a cui l'organizzazione del Premio auspica di dare prosieguo nei prossimi anni ravvivando Ponzano superiore nel segno della poesia e della pittura. Infine, non mancherà nel corso dell'intera giornata 'Il mercatino di Cesare', con bancarelle di antiquariato e artigianato. Il Premio è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa dal vice sindaco Alessandro Capetta e dalla bibliotecaria Annalisa Pellegrini.