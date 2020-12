Premio Mario Tobino, prorogati i termine per l'invio degli elaborati

Sarzana - Val di Magra - Il termine per l’invio degli elaborati dell'undicesima edizione del premio "Mario Tobino" organizzato dal Comune di Vezzano Ligure, inizialmente previsto per il 21 dicembre 2020, viene prorogato al 31 gennaio 2021.

Si rammenta che ogni elaborato, anonimo, stampato in quattro copie su carta riciclata, assieme alla scheda di adesione al concorso firmata, deve essere inviato tramite plico postale al Comune di Vezzano Ligure / Biblioteca Civica “Mario Tobino”, Via Verdi 29, 19020 Vezzano Ligure oppure all’indirizzo di posta elettronica biblioteca.vezzano@libero.it . I libri dovranno essere inviati in triplice copia.