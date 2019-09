Premio "Gaber" per la compagnia Ordinesparso e i ragazzi del Parentucelli

Sarzana - Val di Magra - Importante riconoscimento per la compagnia “Ordinesparso” di Sarzana guidata da Giovanni Berretta, che ha ottenuto due primi posti ex-aequo al termine della decima edizione del “Premio Giorgio Gaber per le Nuove Generazioni”. Un progetto - sostenuto anche da Unicef Italia - che si è ritagliato un ruolo leader nel mondo dell'educazione teatrale italiana a livello nazionale.

Il riconoscimento è andato allo spettacolo “La schiuma del mare”, realizzato con la scuola superiore “Parentucelli” mentre Ordinesparso è stata premiata anche come “Soggetto esterno”. “Si tratta dell'ennesimo premio per i nostri ragazzi – ha sottolineato Berretta – un premio che fa bene al cuore e che dedico alla preside Vilma Petricone. Ha creduto in me fin dal primo secondo, mi ha donato la sua fiducia. Credo che questa parola si la più grande che mi ha insegnato. Abbiamo costruito insieme qualcosa di raro nel teatro ragazzi”. Beretta ha inoltre voluto ringraziare le tutte le professoresse che hanno reso possibile il progetto insieme ai ragazzi mentre l'ormai ex dirigente scolastico da poco andata in pensione ha riservato parole di elogio per l'attore e direttore artistico: “Caro Giovanni, hai dato vita a una mia grande passione. Abbiamo bisogno di persone appassionate come te”.