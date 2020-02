Premio Francesco Menchi: ecco le classi vincitrici dell'edizione 2018-2019

Sarzana - Val di Magra - Lo scorso 27 febbraio l'apposita commissione, presieduta dal sindaco Cristina Ponzanelli, ha esaminato gli elaborati presentati nel corso dell’edizione 2018 – 2019 del Premio “Francesco Menchi” incentrati sul tema “La libertà nella Costituzione della Repubblica Italiana: facendo riferimento ai principi fondamentali ed ai diritti garantiti dal titolo I (“Rapporti civili” - artt. 13 – 28), gli alunni sono invitati a riflettere sul tema della libertà così come delineato dalla nostra Carta fondamentale”.

Tra le classi partecipanti il 1° premio ex aequo è andato ai lavori della classe IV Capoluogo T.P. E della classe V Capoluogo 'Modulo', mentre i restanti 6 lavori (classi I, II, III A e III B della scuola di Nave; classi II, III e IV della scuola Capoluogo Modulo; classe III della Scuola Capoluogo Tempo Pieno) sono stati classificati come secondi ex aequo

Riguardo il tema da proporre per l’anno scolastico 2019 – 2020, i Commissari non hanno avuto dubbi: rifacendosi al vivace dibattito in corso, hanno deciso di focalizzare l'attenzione sulle tematiche ambientali, con il seguente tema:

“L'articolo 9 della Carta Costituzionale recita:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Dal momento che la 'tutela del paesaggio' pone evidentemente come obiettivo sia la conservazione delle bellezze naturali ed artistiche del territorio, sia la difesa dell'ambiente in quanto ecosistema con un complesso equilibrio, si invitano gli alunni a riflettere, partendo dalle loro concrete esperienze, sull'importanza della difesa dell'ambiente e sugli effetti dei comportamenti individuali e collettivi.”

Le classi che intendono partecipare hanno ora tempo sino al 6 giugno per presentare i loro elaborati.