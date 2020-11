Ponzanelli e Italiani: "Natale momento di speranza, Sarzana deve essere ancora più attraente"

Sarzana - Val di Magra - “Natale può e deve rappresentare un momento di speranza, in questo momento difficilissimo”. Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli in merito alle iniziative che dal 28 novembre al 6 gennaio animeranno la città (QUI).

“Grazie a tutti i privati che hanno risposto all'appello e che ci hanno sostenuto e a Regione Liguria che sarà parte integrante del progetto. Tra il buio di un momento cupo e la luce delle luminarie abbiamo scelto le seconde, affinché possano rendere ancora più bella Sarzana in queste settimane natalizie e sostenere il tessuto sociale dei commercianti della città, messo a dura prova da questa pandemia”.

Le fa eco l’eco l’assessore al commercio e al turismo Roberto Italiani: “Sarzana merita di essere valorizzata e di essere ancor più attraente durante le festività. E questo sia per sostenere il commercio che i cittadini, che meritano di godere della bellezza delle vie e delle piazze illuminate della loro città. Ci auguriamo che gli allestimenti natalizi possano alleggerire almeno un po’ gli animi di tutti , facendoci vivere meglio questo periodo di pandemia difficile da gestire sia sotto il profilo sanitario che economico e psicologico”.