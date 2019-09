Ponzanelli: "Opinioni di Jovanotti distanti dalle mie ma dialogo è ricchezza"

Sarzana - Val di Magra - “Si è concluso un Festival della Mente straordinario: decine di migliaia di persone hanno invaso Sarzana, respirato cultura e vissuto un'atmosfera unica”. Cristina Ponzanelli oggi ha salutato così la sedicesima edizione della manifestazione – la seconda vissuta da sindaco – il cui sipario si è chiuso ieri sera con l'immancabile lezione di Alessandro Barbero, ormai figura iconica della kermesse, e circa 45mila presenze totali in tre giorni.



“Un gran finale – ha sottolineato - con Paolo Giordano e Jovanotti, che hanno dialogato di arte, presente e futuro incorniciati da un pubblico immenso e dalla grande bellezza della Fortezza Firmafede. Un'esperienza intensa”. Un intervento quello di Lorenzo Cherubini che ha toccato anche temi di strettissima attualità (QUI) come sbarchi, ong e impegno sociale: “Opinioni distanti dalle mie – ha evidenziato – Ponzanelli – ma per questo siamo ancora più orgogliosi di averlo ospitato: perché il dialogo e il confronto con l'altro sono sempre una ricchezza. Questa – ha puntualizzato guardando anche a temi nazionali e strettamente politici - è la differenza tra noi e loro: tra liberalità, ascolto, tolleranza e l'arroganza di chi pensa di avere la verità in tasca e non rispetta le opinioni altrui, magari contestando chi intende legittimamente esprimerle in piazza. La forza della Democrazia – ha concluso il sindaco - è dare spazio al pensiero che non condividiamo, la forza della Cultura è la libera espressione di ogni sfumatura di idee e visioni. Al prossimo anno!”.



A dispetto dunque delle roventi polemiche di un anno fa, quando qualcuno arrivò addirittura a metterlo di discussione, anche quest'anno il Festival della Mente si è confermato come evento culturale ed economico ed imprescindibile dell'estate sarzanese.