Pittori locali affrescano Ponzano superiore aspettando il Premio Orsini

Sarzana - Val di Magra - Mancano poche settimane alla 36esima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Cesare Orsini" che si terrà il 27 settembre dalle ore 18.00 a Ponzano Superiore, paese natale dell’autore a cui è dedicato questo premio che prevede la partecipazione di poeti italiani e stranieri per le due categorie previste: la Sezione “Luigi Giannoni” dedicata ai partecipanti adulti e la Sezione “Lucia Mazzoni” per i ragazzi.



Il Premio, già in queste ore, ha attirato anche l’interesse di pittori locali che in alcuni spazi del borgo storico di Ponzano stanno realizzando mirabili affreschi ispirati all’evento: da una parte il maestro Gianni Framarin impegnato in un’opera realizzata su una delle facciate di Piazza Colonna. E dall’altra il pittore Walter Orlandi che, con la collaborazione del maestro Luciano Viani già autore lo scorso anno di un suo personale affresco, sta realizzando un altro dipinto murale collocato sotto un volto. Entrambi gli affreschi verranno svelati in occasione della premiazione.