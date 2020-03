Pillola d'arte al giorno con il museo diocesano di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si moltiplicano in questo periodo di forzata presenza delle persone nelle proprie abitazioni le iniziative anche di carattere culturale. Si inserisce in questo contesto il programma “Una pillola d’arte al giorno”. Si tratta di un’iniziativa della sezione di Sarzana del Museo diocesano, attraverso l’associazione “Firmafede” che ne cura la gestione. "Il Museo – come scrivono in un comunicato il presidente Paolo Bufano e la direttrice Barbara Sisti – apre le sue porte virtuali e mostra, raccontandole, le opere che custodisce. Ogni giorno, attraverso le pagine social di Facebook e Instagram, e il canale YouTube verrà presentato un breve video di un minuto, dedicato ad un’opera o ad un tema specifico, con il desiderio di raggiungere il maggior numero di persone e dedicare loro qualche minuto di svago intelligente". Il video può anche essere diffuso attraverso la tecnica della condivisione, anche per quelli che non usano i social. Su Facebook la pagina da ricercare, aggiornata ogni giorno, è “Museo Diocesano Sarzana – Museo d’arte”.