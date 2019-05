Piccoli Impavidi, è il momento del "Sandokan" dei Sacchi di sabbia

Sarzana - Val di Magra - Ultimo appuntamento, domenica 5 maggio alle 17.30, della rassegna “I Piccoli Impavidi”, domeniche a teatro per bambini, ragazzi e famiglie con I sacchi di sabbia – storica compagnia toscana Premio Ubu Speciale 2008 - che porta in scena Sandokan, uno spettacolo per ragazzi e famiglie tra i più premiati e rappresentati del panorama del Teatro infanzia italiano.



In una cucina, attorno ad un tavolo, quattro personaggi con addosso il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese, raccontate dai romanzi di Emilio Salgari.

Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto…

Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con una frenesia folle che contagia. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem. Lo spettacolo è un elogio divertente e poetico - a tratti esilarante - all’immaginazione, adatto a tutte le età.



“Signore e Signori, buona sera!

Perdonate ai nostri rozzi e piatti ingegni l'ardire di esporre su questo indegno palchetto un così alto argomento, come quello che appunto ora vedrete. Può mai questa nostra pedana contenere i vasti mari della Malesia? Che potrebbe inzeppare in questa O di legno anche soltanto le scimitarre che sbigottirono e atterrirono gli inglesi di Labuan?

Oh, perdonateci! Ma se può una semplice cifra su un foglio rappresentare un milione, concedete anche a noi, gli zeri di questa grossa somma, di muovere le forze della vostra fantasia: supponete racchiuse entro le cinta di questo tinello due terribili potenze, che dalle sponde opposte di un rischioso braccio di mare si minacciano! Gli invasori inglesi, coloni a Sarawak e i terribili pirati di Mompracem, giustizieri e paladini dei mari, guidati dall'invincibile Sandokan, la Tigri della Malesia!

Sopperite alla nostra insufficienza con la vostra immaginazione. Fate d'un uomo mille uomini; createvi di fantasia un poderoso esercito. Se noi diciamo navi figuratevi vere navi, e guardatele rincorrersi sfidando le furie dei venti. Sarà il vostro pensiero qui a vestire d'armi i nostri guerrieri, e trasportarli d'un lampo da un luogo all'altro! Riducendo a un'ora di clessidra il passaggio dei giorni e dei mesi!"

Shakespeare, Prologo dell'Enrico V, riadattato per l'occasione.



