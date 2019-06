Per la “Festa della musica” palco aperto in piazza Calandrini

Sarzana - Val di Magra - Sono ben 490 le città italiane che hanno aderito alla “Festa Europea della Musica” che si terrà il prossimo 21 giugno, sotto il patrocinio del MIBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Sarzana è fra queste, con piazza Calandrini che farà da quinta naturale trasformandosi in spazio libero per quanti vorranno esibirsi. “Sarzana - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli - vede incrementarsi sempre più il numero di operatori culturali attivi nel campo dell'educazione musicale, come associazioni e scuole di musica, con un numero di musicisti dilettanti in costante crescita. Quest'anno apriremo quindi la Festa della Musica a tutti: vogliamo favorire il coinvolgimento del maggior numero di musicisti per ogni genere musicale, mettendo a loro disposizione spazi per esibirsi e condividere la passione per la musica e valorizzando eventi spontanei”.



Per l'occasione, come detto, sarà allestito un palco in piazza Calandrini sul quale chiunque lo vorrà potrà esibirsi nella maratona musicale che si terrà dalle ore 15 fino alle ore 23. Al fine di organizzare al meglio le esibizioni si invitano quanti vorranno partecipare a mettersi in contatto entro venerdì 14 giugno con l'ufficio cultura telefonando allo 3292107443 (dalle ore 9 alle ore 13) oppure scrivendo a carmen.bertacchi@comunesarzana.gov.it