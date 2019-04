Per il 25 Aprile di Fosdinovo c'è anche Bobo Rondelli

Ufficiale il programma della festa di Archivi della Resistenza. Sul palco anche Harpo & Gas, Radio Zero, Los Caimanos e tanti altri.

Sarzana - Val di Magra - C'è anche Bobo Rondelli nel ricco programma della festa del 25 Aprile organizzata da Archivi della Resistenz a Fosdinovo per celebrare il 74esimo anniversario dalla Liberazione. Il tradizionale pranzo sociale prenderà il via alle 12 mentre dalle 14.30 prenderà il via il concerto che vedrà alternarsi: Coro Garibaldi d'Assalto, Maz Vilander & Mazadam Zena, Jinot, I Pixel, Davide Giromini, Contratto Sociale, Harpo & Gas, Marco Rovelli, Visibì, Radio Zero, Los Caimanos e la partecipazione straordinaria del già citato artista livornese.

Viste le migliaia di presenze degli ultimi anni gli organizzatori forniscono anche alcune soluzioni logistiche: “È importante per questo prenotarsi per il pranzo entro il 23/4 al 3290099418 o info@archividellaresistenza.it. Sulla viabilità consigliamo di salire da Caniparola e di scendere da Giucano (per chi va in direzione Sarzana), oppure da Castelpoggio (per chi va in direzione Carrara), visto che dal pomeriggio ci sarà il senso unico da Caniparola in direzione Fosdinovo (a partire dal bivio di Paghezzana). Abbiamo predisposto un parcheggio nei pressi del campo sportivo (lato castello, chi sale da Caniparola, lo trova superando il borgo, chi viene da altre direzione lo trova prima di entrare nel borgo). Il consiglio principale è quello di venire su due ruote, per trovare meglio parcheggio e comunque di limitare l'utilizzo delle macchine (aggregatevi, fate car sharing!). Vi chiediamo, al fine della miglior riuscita della manifestazione, di seguire scrupolosamente le indicazioni dei vigili e dei volontari VAB, facendo attenzione ai divieti di sosta. Inoltre i provvedimenti in fatto di sicurezza, in vigore dall’anno scorso, ci obbligano ad osservare alcune norme, come quella di non introdurre nella piazza contenitori di vetro. Vi invitiamo a seguire le indicazioni che troverete all'ingresso della festa e a prestare rigorosa attenzione alla raccolta differenziata: il “Festival della Resistenza” di Fosdinovo è un’eco-festa e le stoviglie utilizzate sono tutte compostabili Vi invitiamo anche a sostenere con le vostre sottoscrizioni l'associazione e il festival”.