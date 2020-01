Per i Monêtre nuovo video realizzato con Platò e Le Grottesche

Sarzana - Val di Magra - Dopo “Carol” a dicembre è uscito in questi giorni “Valerio”, nuovo video della band spezzina Monêtre realizzato in collaborazione con due realtà – legate anche al Lavoratorio Artistico - come Platò e Le Grottesche, attive fra Castelnuovo, Sarzana e Follo con progetti legati a editoria, fotografia e, in questo caso, realizzazione di videoclip. Rocco Malfanti ha infatti firmato la regia mentre Diego Garbini ha curato la sceneggiatura con Mauro Costagli che è anche membro della band. I costumi invece sono stati curati da Michela Brondi e Camilla Floreancig, quest'ultima anche protagonista del video al quale hanno preso parte anche Cristian Zinfolino, Daniela Casciari, Federica Tassano, Erica Brondi, Paola Gallinaro, Michele Angelotti, Chiara Martini, Federico Faggioni, Iole Garbini, Giovanni Coruzzi e Sebastiano Bongi Tomà.



Nati nell'estate 2017 a Santo Stefano come trio strumentale, i Monêtre hanno iniziato come trio strumentale con Mauro Costagli (reduce dalle esperienze con Morose e Lo-fi Sucks!), Alessandro Zangani (membro di Do Nascimento e Renara) e Luca Schittzer (Onq e Llewelyn). Lo scorso autunno la formazione si è allargata con l'arrivo di Marco Siddi (Llewelyn) e Federica Tassano, “cantante per corrispondenza” da New York. Il loro disco d'esordio omonimo è dyato registrato al Tabasco Studio di Sori ed è uscito a fine anno per Libellula Music/Ouzel/Marsiglia.



Il video di "Valerio"