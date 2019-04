Pasqua con mille ingressi per Mudef e fortezze di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Per il ponte pasquale le Fortezze di Sarzana e il MUdeF, Museo delle Fortezze, hanno raggiunto i 1.000 ingressi, confermando le performance degli anni precedenti. I commenti lasciati sul libro ospiti dai visitatori, tra cui anche molti stranieri, elogiano la bellezza delle strutture e l’attenzione rivolta alla storia della Lunigiana grazie al museo multimediale e interattivo, adatto a grandi e piccoli, allestito all’interno della Fortezza Firmafede.

L'apertura delle strutture con orario continuato e prolungato, unito al fascino delle fortezze, ha dimostrato di esercitare sempre un grande richiamo per Sarzana e il suo territorio.



Le Fortezze di Sarzana saranno aperte alle visite anche il 25 aprile e il 1° maggio 2019. Inoltre, alla Fortezza di Sarzanello, nell’ambito delle Giornate di Primavera, si svolgeranno per l’intero pomeriggio visite animate per scoprire la storia del luogo e degli usi e costumi di Sarzana.

Per ulteriori informazioni sulle attività in programma consultare i siti web: www.fortezzadisarzanello.com o www.fortezzafirmafede.it oppure chiamare il numero 0187 622080.