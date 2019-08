Paganiniano, la pianista Sarah Giannetti a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - A Santo Stefano Magra il nono appuntamento del Festival Paganiniano. Il 9 agosto FPdC è a Santo Stefano di Magra, in Piazza della Pace, e sul palco salirà Sarah Giannetti che si esibirà in un recital di solo pianoforte. Sarah Giannetti nel 1998 intraprende lo studio del pianoforte, e inizia a tenere concerti nella sua citta` natale nel 2016 si laurea con 110, Lode e Menzione d'onore con il Maestro Roberto Cappello, Studia attualmente alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, sotto la guida del Maestro Leonid Margarius è vincitrice di numerose competizioni nazionali ed Internazionali è si e` esibita nelle piu` importanti sale da concerto di tutta Europa. Nel 2018 ha debuttato al fianco della National Symphony Orchestra of Uzbekistan, in Tashkent, nella prestigiosa Turkiston Concert Hall.



Il concerto inizierà alle ore 21.00 chi volesse usufruire del servizio di navetta può riservare la prenotazione via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è realizzata dalla Società dei Concerti della Spezia con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Società dei Concerti a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214 e visitare il sito ww.sdclaspezia.it o la pagina FaceBook https://www.facebook.com/societadeiconcertionluslaspezia/.