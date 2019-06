Pablo Trincia presenta "Veleno" ai Libri per strada

Sarzana - Val di Magra - Pablo Trincia sarà il primo autore ad intervenire a "Libri per strada" oggi alle 18.30 in piazza Luni a Sarzana. Lo scrittore, noto anche per essere stato inviato televisivo con Le Iene, Servizio Pubblico e Announo presenterà, con Alessandro Grasso Peroni, il libro "Veleno" edito da Einaudi.

Una vicenda giudiziaria che ha distrutto intere famiglie. Una storia toccante che si e' rivelata un incredibile caso di contagio psicologico. Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese sedici bambini vengono tolti dalle loro famiglie e trasferiti in localita' protette. I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti dell'orrore. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto ne' sentito nulla. Possibile che in quell'angolo di Emilia viga omerta' tanto profonda da risultare inscalfibile?

Quando la realta' emergera' sotto una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sara' ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse avra' una nuova occasione.

Pablo Trincia classe 1977, è stato vincitore due volte del premio Ilaria Alpi.



ORE 21:30

Presentazione

“Guida di Luni. Area archeologica della citta' Romana di Luni “. Giacche' 2019

a cura di Annalisa Coviello

presenta Irene Giacche'

a cura de IL MULINO DEI LIBRI



Guida dell'antica citta' di Luna, con le ricostruzioni dei monumenti e degli antichi edifici. Un viaggio nella splendida “civitas”, citta' splendente di marmi e circondata da candide mura con il suo porto in cui veniva imbarcato il “marmo Italico” , pietra da cui ebbero origine i lavori piu' belli che si vedono a Roma e nelle altre citta'.

La ricostruzione della citta' con le sue strade, i templi e gli edifici civili, il teatro, l'anfiteatro, le domus, le botteghe e il Foro.

La vita nell'antica colonia Romana, con le abitudini quotidiane dei nostri avi di 2000 anni fa. Dall'edilizia all'arte, dai giochi del circo al tempo libero, dalla cucina alla cura del corpo.

Annalisa Coviello e' giornalista e autrice di saggi, ha collaborato con il quotidiano la Nazione e per le testate giornalistiche Rizzoli. Ha pubblicato diversi testi con l'edizione Giacche' .