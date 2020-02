Ordinanza coronavirus, a Sarzana annullati carnevale e iniziative a teatro

Sarzana - Val di Magra - In seguito all'ordinanza emessa ieri dalla Giunta regionale, anche a Sarzana fino a domenica 1 marzo saranno sospese manifestazioni pubbliche, o aperte al pubblico, per impedire la diffusione di eventuali casi di Coronavirus.

Nel dettaglio domani, martedì 25 febbraio, non si terrà la sfilata di Carnevale prevista nel centro storico mentre nella giornata di giovedì 27 saranno annullati lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” previsto agli Impavidi, la conferenza della Società astronomica Lunae che si sarebbe dovuta tenere in sala consiliare e la Maratona Infernale in programma venerdì 28 a palazzo Roderio. Per domenica posticipate infine l'inaugurazione della mostra “Antica Roma” alla Fortezza Firmafede e il concerto della rassegna “Domeniche in musica” degli Impavidi.