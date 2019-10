Open day di Spazi Fotografici con Andrea Botto

Sarzana - Val di Magra - Open day di Spazi Fotografici oggi al Talent Garden dedicato alla nuova stagione 2019 con l'inaugurazione e presentazioni della prossima programmazione della Scuola - Centro di Fotografia nata all'interno di Talent Garden Sarzana dove saranno presentati i programmi di tutti i corsi in partenza, i nuovi progetti e tutte le notizie per il nuovo anno.



A seguire incontro col primo ospite: Andrea Botto, uno dei maggiori artisti contemporanei del paesaggio e del paese, di ritorno da Cortona On The Move. Sarà un'occasione per conoscerlo attraverso il racconto del suo lavoro e la visione delle sue fotografie.



Appuntamento alle 18:30, apertura e accoglienza con personale della scuola dalle 16.30 per colloqui e visite agli spazi della sede.



Per saperne di più o prendere appuntamenti: info@spazifotografici.it /+393662075313



PROGRAMMA:

18.15 - 18.30 - Registrazione partecipanti



18.30 - Welcome e Introduzione



18.45 - 20.00 - Dibattito



20.00-Aperitivo di saluto