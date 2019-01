Omaggio a De André, Sarzana rinnova il suo legame con Faber

Venerdì in sala consiliare evento con il suo bassista Pier Michelatti, Alberto "Napo" Napolitano e Andrea Vulpani.

Sarzana - Val di Magra - Era il 29 agosto del 1981 quando Fabrizio De André si esibiva a Sarzana: un’emozione che in molti oggi ricordano ancora (qui un ricordo). Venerdì prossimo 11 gennaio ricorrono venti anni esatti dalla sua morte e la città non può non ricordare il forte legame stretto con Faber, con la sua musica, la sua poesia, la sua arte.



Alcune fotografie, scattate da Reinhold Kohl ritraggono il cantautore genovese a Sarzana e un cortometraggio della Fondazione De André, vede il cantautore genovese passeggiare lungo le vie del centro e soffermarsi in prossimità dei monumenti. “Il rapporto ombelicale di Fabrizio De André - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli- non si esauriva con Genova, ma si estendeva a tutta la Liguria e manteneva con Sarzana un legame particolare, saldato da ricordi indelebili. Sarzana è città di cultura, poesia e arte: Fabrizio De André è nel cuore di tutti i sarzanesi e non potevamo non ricordarlo con un evento unico”.



Per questo l'Amministrazione comunale, con il patrocinio della Regione Liguria, da tempo sta lavorando a “Omaggio a Fabrizio De André”: evento straordinario che, proprio nella ricorrenza della scomparsa di Faber, si terrà nella sala consiliare di palazzo civico (inizio ore 18.30) e vedrà protagonista Pier Michelatti. Allo storico bassista di Faber sarà donata una targa commemorativa proprio in ricordo del concerto del 1981 a Sarzana. In quella data, come ha fatto per 18 anni della sua vita, Pier Michelatti era al fianco di Fabrizio; l'appuntamento di venerdì prossimo nella nostra città sarà l'occasione per ricordare esperienze e momenti unici vissuti al fianco di un artista straordinario che seppe unire la capacità di osservazione e di ascolto alla ricerca della “parola-perfetta”, con la quale raccontare pregi e difetti della moltitudine umana.

Con Alberto Napo Napolitano alla voce e alla chitarra (uno dei migliori interpreti del repertorio di De Andrè) e il tastierista Andrea Vulpani, Michelatti offrirà al pubblico un viaggio straordinario attraverso il repertorio di De André, raccontato, in musica e parole e attraverso le sue canzoni più rappresentative.