Oltre 1.300 spettatori per i primi tre giorni di Teatrika

Sarzana - Val di Magra - Grande inizio per la dodicesima edizione di Teatrika, nelle prime tre serate superati i 1300 spettatori, che hanno gremito la nuova arena rilasciando entusiastici commenti, ecco allora il terzo spettacolo in concorso, martedì 02 luglio 2019 La Cattiva Compagnia, di Lucca, porterà in scena “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello, per la regia di Giovanni Fedeli, che racconta "Sette personaggi sulla scena, grande e nudo ambiente agorà, claustrofobico, scena intesa come palcoscenico della vita, non vita dei personaggi, di fatto estrapolati dal consueto contesto siciliano di inizio ‘900 e proiettati, riflessi in una sorta di ring, non attuale bensì universale, dove essi, in un gioco al massacro reciproco che procede con passo inesorabile, appaiono nudi, inermi, (“...pupi siamo!”), povere marionette vittime, carnefici, succubi, dominanti che inutilmente si accapigliano e si studiano, si contendono e tramano, mentre il filo del destino si stringe loro al collo come un cappio. La scena dunque è, paradossalmente, per l'attore, personaggio, pupo la propria vita e la negazione di essa, ovvero il luogo dove si manifesta chiaramente la drammatica impossibilità di vivere, il luogo dove la finzione teatrale pare meno fasulla della finzione dei comportamenti imposti, delle convenzioni sociali, dei meccanismi perversi e autolesionistici che castrano e rovinano la vita. Gli attori sulla scena. Sempre. Per forza. Compenetrati e confusi con i personaggi, a questo punto non più in cerca di un autore, quanto di un pubblico verso il quale tendere una mano, verso una quarta parete da sfondare e che però, beffardamente, riflette loro solo la volgare essenza del loro essere. Riflette loro, in una luce bianca, accecante, solo la sinistra espressione con cui deformano il viso in una oscena risata, in un ghigno ormai consapevole e perciò disperato".



Quarto spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatrika, mercoledì 03 luglio 2019 sguardo speciale sulle nuove e talentuose compagnie italiane, il direttore artistico Alessandro Vanello ne ha scovato una nella vicina Carrara, si chiamano Compagnia Teatrale "A Ufo" e portano in scena l’intenso testo di Domenico Mimmo Marchigiani “Nient’altro che la verità” testo vincitore del Premio Nazionale per la Drammaturgia “FitAutore 2018”, testo finalista ai premi “Mascherini”, “GAD-Pesaro”, “Festival Macerata Teatro” e “Scena.0”. E’ il regista Leonardo Della Croce ad introdurre lo spettacolo: "Marco ha appena divorziato dalla moglie Cristina e i suoi due migliori amici, Giovanni, ragioniere, e Paolo avvocato divorzista di grido e classico quarantenne scapolone e sciupa femmine, lo stanno aiutando a traslocare in una casetta in campagna di proprietà di Giovanni. I tre amici approfitteranno del tempo insieme per confrontarsi su diversi temi quali amore, matrimonio, religione, amicizia e sincerità. Si, sincerità, perché Marco, dopo le svariate bugie della ex moglie, non vuole più nessuna menzogna nella sua vita e quindi, grazie anche ad un "piccolo aiuto", chiede ai suoi amici la massima e totale sincerità su ogni aspetto. La richiesta avrà inevitabilmente conseguenze inattese e genererà svariate domande. Una su tutte: fa più male una bugia o la verità? La scena è completamente vuota; man mano che i personaggio portano dentro gli scatoloni del trasloco, si delineano gli spazi scenici. Da un lato un tavolino e quattro sedie, dall’altro un vecchio divano e uno scatolone come tavolino". Formata a Carrara nel luglio 2018 la compagnia opera guidata da una forte attenzione alla realizzazione di spettacoli per un teatro di qualità, rispondente a una poetica varia e ricca di tensioni contemporanee e sin dagli inizi la compagnia fa parte, e prende attivamente parte, a FITA Toscana.

Giovedì 4 luglio Teatrika osserverà una serata di pausa.

Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra.

Area verde centro sociale polivalente di Via Carbonara 120 - 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia nella Sala Convegni adiacente. Dalle 19:30 apericena al bar di Teatrika. Inizio spettacoli 21:30 ad ingresso gratuito, info 3358254436 fb Teatrika Compagnia degli evasi