Oggi "I libri per strada" ospita Nicolai Lilin

Sarzana - Val di Magra - Il ricco programma della 28esima edizione de "I libri per strada" prosegue questa sera in piazza Luni a Sarzana con l'incontro con l'autore Nicolai Lilin.

Scrittore russo di origine Siberiana nato nel 1980 a Bender, Transnistria ( stato riconosciuto come Repubblica Moldava ma all'epoca facente parte dell'Unione Sovietica) ma vive da qualche anno in Italia.

Lilin e' il suo pseudonimo da scrittore in omaggio alla mamma Lilia. Gli antenati di Lilin appartenevano ad una grande famiglia siberiana di esploratori, fuorilegge, cacciatori e mercanti di origine russe , polacche ,ebree e tedesche,Nicolai viene chiamato con il nome del bisonno morto fucilato di fronte alla sua famiglia, ed e' proprio dalle storie dei suoi antenati che nascono i suoi libri, che scrive in lingua Italiana. Il suo primo romanzo " Educazione Siberiana" da cui Gabriele Salvatpres ha tratto l'omonimo film, "Caduta libera"- "Il respiro del bio"- "Storie sotto la pelle"- Il serpente di Dio" - " Favole fuorilegge"- "Love story, spy story" - "Un tappeto di boschi selvaggi" - "Il marchio ribelle".

Nicolai Lilin scrive per alcune testate nazionali: La Repubblica- L'Espresso - Il Corriere della Sera- Rolling Stone.

Ha condotto alcuni programmi televisivi " La versione di Lilin" su TGCOM24 - "Le regole del gioco " su D-MAX - " I miei 60 giorni all'inferno" su SKY. Tra le sue attivita' ricordiamo quella legata alla tradizione del disegno e della simbologia del Tatuaggio Siberiano.





Inizio ore 18.30, ingresso gratuito.