Odifreddi, l'anfiteatro e l'allunaggio del '69

Edizione speciale del Portus Lunae Art Festival, apre il noto matematico e divulgatore.

Sarzana - Val di Magra - 'Portus Lunae Art Festival', ideato dal Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, nasce per offrire uno strumento culturale alle amministrazioni statali e locali per la valorizzazione e l’incremento dei visitatori dei beni archeologici paesaggistici ed architettonici dell'antica Luni. La rassegna consente agli spettatori, trasformati in visitatori grazie alle visite guidate che accompagnano tutti gli eventi, di entrare nell’anfiteatro, nel foro e nell’intera area archeologica, quest’anno arricchita dall’apertura dei casali restaurati e raggiungibile anche dalla nuova passerella che collega sito e autostrada A12.

L'edizione 2019 del festival sarà speciale. Protagonista la Luna, visto il cinquantesimo anniversario dell’allunaggio, avvenuto il 20 luglio 1969. Nome d'apertura sarà Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore interprete dello spettacolo 'Dalla Terra alle lune. Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens', diretto da Sergio Maifredi.



Lo spettacolo



Sabato 20 luglio 2019

IV Portus Lunae Art Festival – Anfiteatro di Luni, La Spezia

Piergiorgio Odifreddi, 'Dalla Terra alle lune'

Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens

Progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi

Regia di Sergio Maifredi

Produzione di Teatro Pubblico Ligure – STAR – Sistema Teatri Antichi Romani



“Avevo tre anni nel 1969 – scrive Sergio Maifredi – in quella mitica notte del 20 luglio in cui l’Uomo mosse il primo passo sulla Luna: un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’Umanità, ci ricordiamo tutti quella frase. Voglio ritornare a quell’emozione e, giocando con un titolo del grande Jules Verne, inizio un viaggio dalla Terra alla Luna con Piergiorgio Odifreddi.”

Questo racconto e` il diario di un viaggio nello spazio, dalla Terra alla Luna e oltre verso i pianeti e i satelliti del sistema solare. Capitano della nave spaziale e` Piergiorgio Odifreddi, che per l’occasione ha arruolato come membri dell’equipaggio Plutarco, il grande storico e filosofo greco, Keplero, uno dei padri dell’astronomia moderna e Huygens, il piu` grande scienziato vissuto in quel mezzo secolo che separa Galileo e Keplero da Newton. Attraverso la traduzione di tre brevi scritti – Il volto della Luna di Plutarco, Sogno di Keplero e l’Osservatore cosmico di Huygens – il Capitano Odifreddi mette cosi` in evidenza le reciproche influenze, le anticipazioni scientifiche contenute in queste opere ma anche gli errori intriganti, prendendone spunto per spaziare dalla mitologia alla fantascienza, dalla letteratura al cinema e dalle idee primitive della fisica antica alle sofisticate fotografie dell’astronomia moderna.

Grazie alla capacita` di Odifreddi di coniugare l’umanesimo e la classicita` con la scienza e la modernita`, quello che sino a ora era stato un confronto a distanza durato millenni diventa un dialogo vivo e immediato tra tre grandi protagonisti della cultura occidentale.

Un viaggio straordinario con un equipaggio eccezionale.



BIGLIETTERIA: All’ingresso del sito archeologico, in via Luni 37 a Luni. Si consiglia l’uso di calzature adeguate. Informazioni al numero 0187- 66811. 3290540950 Oppure suwww.luniartfestival.it, www.luni.beniculturali.it, www.teatropubblicoligure.it