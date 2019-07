Odifreddi a Luni con "Dalla terra alle lune"

Sarzana - Val di Magra - Domani, sabato 20 luglio alle ore 21, Piergiorgio Odifreddi porterà “Dalla terra alle lune” all’Area archeologica di Luni all’interno della quarta edizione del “Portus Lunae Art festival”

Lo spettacolo è fresco degli applausi ottenuti all’anteprima presentata a La Milanesiana, festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi a Milano. Odifreddi, matematico e divulgatore, collega arte e scienza come accadeva nel periodo umanistico, mostrando che alcune delle più importanti intuizioni matematiche sui pianeti sono frutto di pensieri ispirati dalla semplice osservazione. La Luna con la sua presenza per prima ha messo l’uomo a confronto con un mondo lontano, nella prospettiva dello spazio infinito. Una misura immensa che ha stimolato opere di altissima letteratura di cui sono autori Dante, Galileo, Leopardi, Calvino, fra gli altri. Galileo, avvicinato abitualmente per la sua statura di scienziato può essere riscoperto come scrittore, indicato da Italo Calvino fra i più grandi autori di prosa italiana. In compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens, Odifreddi conduce gli spettatori in orbita fra gli anelli di Saturno e le sue lune, raccontando le scoperte straordinarie fatte nell’antichità, quando in assenza della tecnologia moderna, ragionamento e osservazione a occhio nudo hanno condotto a calcoli esatti.