Nuovo libro per il Circolo fotografico sarzanese, ricavato per la Pubblica Assistenza

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo Fotografico Sarzanese presenta il nuovo libro fotografico dal titolo: “Sarzana è "… generosa, altruista, ricca di tradizioni, di vita, di manifestazioni ...…". "Acquista il libro fotografico che la ritrae com’è oggi, segnata dalla pandemia e com’era in passato…Aiutaci e con la tua offerta potrai partecipare a sostenere l’indispensabile contributo che la Pubblica Assistenza “La Misericordia e Olmo” offre a tutta la città, attraverso i volontari.” Abbiamo iniziato questo progetto consci delle difficoltà che si sarebbero riscontrate, non avendo la possibilità di spostarci liberamente per scattare nuove foto e non potendo creare assembramenti per la scelta e la condivisione degli scatti ma, il desiderio di contribuire, anche se in minima parte e con ciò che potevamo offrire, ci ha portati a questo risultato".

Il libro le cui dimensioni sono cm.24x24 con 200 pagine e circa 160 fotografie al prezzo di 15,00 euro, sarà disponibile dal 20 dicembre 2020 prenotandolo ai seguenti numeri di cell.3200243907 - 3355781272 oppure inviando una e-mail a: info@circolofotograficosarzanese.it



"Nel rispetto della normativa dell'ultimo DPCM, contrariamente a quanto avremmo sperato, la presentazione del libro non avrà luogo ma attendiamo numerose le Vostre prenotazioni, non per noi ma per chi, ogni giorno, è sempre presente in maniera discreta ma concreta, professionale e, cosa non da poco altruista".