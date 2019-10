Nuova sede per l'Accademia Bianchi: "Valorizziamo area stazione"

Sarzana - Val di Magra - L’Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Andrea Bianchi, dopo trent’anni di proficua attività, si appresta ad iniziare il trentunesimo anno accademico, con l’inaugurazione di una nuova sede di Sarzana in Piazza Guido Jurgens, 31 di fronte alla stazione:

l’evento sarà sabato 19 ottobre alle ore 18.00 e sarà una vera e propria festa in cui tutti sono invitati a partecipare.

Lo stabile, precedentemente sede del vecchio Liceo Linguistico di Sarzana, tornerà così a vivere con i nuovi corsi musicali e le numerose attività che l’Accademia Bianchi intende realizzare.

Si tratta di un vero e proprio inizio in una sede finalmente autonoma e prestigiosa, che concretizza gli sforzi di trent’anni e rappresenta la realizzazione di un vero e proprio sogno, la costituzione di una vera e propria Casa della Musica e della Cultura rivolta a tutti, che proporrà oltre a corsi musicali di strumento e di canto, corsi di propedeutica e di avviamento allo strumento, ma anche aperitivi musicali, concerti, eventi musicali e culturali, incontri, convegni e masterclass.

Una fitta progettazione di eventi ed appuntamenti che l’Accademia ha in serbo e tanti ancora sono da immaginare, grazie anche al contributo di chiunque vorrà proporre le proprie idee e vederle realizzate, per valorizzare insieme il panorama culturale del territorio. Rimarrà preziosa e foriera di nuovi progetti anche la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio e gli enti locali.

"La Casa della Musica e della Cultura vuole infatti essere un luogo accogliente, uno spazio vivo e un vero e proprio cantiere creativo, che apre le sue porte alle persone e che insieme alle persone cresce e si fortifica ed impreziosisce. Anche la posizione in cui la Casa della Musica e della Cultura è ubicata, rappresenta una vera e propria zona strategica centrale, afferente alla stazione, che potrà divenire un punto riconoscibile e di valore, e contribuire alla crescita di un’area del comune di Sarzana ad oggi poco valorizzata", spiegano dall'Accademia.

L’inizio delle attività didattico-musicali nella sede sono previste per il 21 ottobre e prevedono per l’indirizzo moderno, i corsi di canto etnico, jazz e moderno, chitarra acustica ed elettrica, basso, flauto jazz e sassofono, tromba jazz, contrabbasso jazz, tastiere e piano moderno, batteria. Per quanto riguarda l’offerta didattico musicale ad indirizzo classico, si prevedono corsi di canto lirico e contemporaneo, arpa, chitarra, fisarmonica, pianoforte, violino, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, tromba e corno. A partire da novembre inizieranno anche i Corsi di Propedeutica e di Avviamento allo strumento.

C’è ancora tempo per le iscrizioni, sarà possibile avere tutte le informazioni in merito, contattando la segreteria all’indirizzo mail: info@accademiabianchi.it

Gli orari di apertura della sede saranno i seguenti: da lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e il sabato mattina dalle ore 10.30 alle 12.30. I giorni e gli orari di apertura della segreteria amministrativa saranno lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.accademiabianchi.it e la pagina facebook Accademia Musicale Bianchi Sarzana