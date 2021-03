Nove appuntamenti per scoprire la storia di Luni nei secoli

Sarzana - Val di Magra - Il Museo archeologico nazionale di Luni si racconta con un ciclo di webinar in occasione del riallestimento della sede museale. Nove appuntamenti, guidati da studiosi e esperti, per approfondire la storia del territorio e della colonia romana di Luna, a partire dagli oggetti archeologici. Uno strumento in ossidiana, un carotaggio, un elmo celtico, sepolture rituali di cani e un ritratto di Augusto ci intratterranno da marzo a maggio. A partire da settembre saranno poi il contrafforte delle mura tarde, il frontone del tempio della dea Luna, la copia dell’Artemide Braschi e il Casale Gropallo i punti di partenza della narrazione verso il nuovo museo. Gli incontri si terranno in nove giovedì, dal 25 marzo al 26 ottobre e verranno poi pubblicati e resi disponibili online. Si parte il 25 marzo con Antonella Traverso, che ci guiderà alla scoperta della frequentazione preistorica della piana lunense; l’8 aprile Alessandro Chelli e Marta Pappalardo introdurranno il tema della ricostruzione dell’ambiente della piana lunense tra terra e mare. Il 22 aprile Anna Maria Durante ci porterà alla scoperta di Ameglia, emporio dei Liguri tra Celti e Etruschi. L’incontro del 5 maggio con Lucia Gervasini sarà dedicato alla fondazione della colonia romana di Luna e alla sua fase repubblicana per proseguire il 29 maggio con l’età Imperiale guidati da Matteo Cadario e Giuseppina Legrottaglie.



Dopo una pausa estiva gli incontri riprenderanno il 15 settembre con la fase Medievale: nell’incontro con Aurora Cagnana saranno presentati i nuovi dati emersi dai recenti scavi archeologici. Il 29 settembre sarà Marcella Mancusi a introdurre il tema della riscoperta moderna della città di Luni, mentre il 13 ottobre Mauro Stallone presenterà alcuni degli ultimi restauri. Il ciclo di appuntamenti si chiuderà il 26 ottobre con un incontro dedicato al nuovo allestimento espositivo del Museo di Luni, a cura di Antonella Traverso e Marcella Mancusi. Tutti gli appuntamenti si terranno alle 16.30. Sarà possibile prenotare la partecipazione all’incontro tramite il sito del Museo di Luni e della Direzione Regionale Musei Liguria. Le registrazioni degli incontri saranno poi pubblicate sul sito web del museo. Per info:

www.luni.beniculturali.it; www.musei.liguria.beniculturali.it/luni21



25 marzo 2021 – ore 16.30

'LUNI' PREISTORICA

La frequentazione preistorica nella piana lunense

Antonella Traverso



8 aprile 2021 – ore 16.30

IL PAESAGGIO TRA TERRA E MARE

La ricostruzione paleo-ambientale della piana lunense

Alessandro Chelli, Marta Pappalardo



22 aprile 2021 – ore 16.30

AMEGLIA: EMPORIO DEI LIGURI TRA CELTI E ETRUSCHI

Le sepolture Liguri di Ameglia

Anna Maria Durante



5 maggio 2021 – ore 16.30

LA CITTA' DI LUNA

La fondazione della colonia

Lucia Gervasini



29 maggio 2021 – ore 16.30

LA CITTA' DI MARMO

Statue onorarie e luoghi di rappresentanza

Matteo Cadario e Giuseppina Legrottaglie



15 settembre 2021 – ore 16.30

LUNI MEDIEVALE

Nuovi dati archeologici fra Tarda Antichità e Altomedioevo

Aurora Cagnana



29 settembre 2021 – ore 16.30

LA LUNA RITROVATA

La riscoperta di Luni nell'Ottocento

Marcella Mancusi



13 ottobre 2021 – ore 16.30



LUNI IN RESTAURO

Racconti dal backstage

Mauro Stallone



26 ottobre 2021 – ore 16.30

VERSO IL NUOVO MUSEO

Il progetto del nuovo allestimento

Antonella Traverso e Marcella Mancusi



I relatori

Antonella Traverso è archeologa, direttore del Museo archeologico di Luni, Museo preistorico dei Balzi

Rossi e Museo archeologico di Chiavari (Direzione regionale Musei Liguria)

Alessandro Chelli è professore di Geografia Fisica e Geomorfologia presso l’’Università di Parma

Marta Pappalardo è professore di Geografia Fisica e Geomorfologia l’Università di Pisa

Anna Maria Durante è archeologa, già direttore del Museo archeologico di Luni

Lucia Gervasini è archeologa, già direttore del Museo archeologico di Luni

Matteo Cadario è professore di Archeologia classica all’Università di Studi di Udine

Giuseppina Legrottaglie è professore di Topografia all’Università Cattolica di Milano

Aurora Cagnana è archeologa presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Marcella Mancusi è archeologa, conservatore del Museo di Luni, direttore della Villa romana del Varignano

(Direzione regionale Musei Liguria)

Mauro Stallone è restauratore conservatore presso la Direzione regionale Musei Liguria